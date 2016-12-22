Два человека пострадали при подрыве гранаты у кафе под Донецком

В ночь на 28 октября два человека пострадали при взрыве гранаты возле кафе в Константиновке в самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Пострадавшие — 1987 и 1986 годов рождения, им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины.
По словам пострадавших, ЧП произошло в одном из кафе по ул. Белоусова. Во время посещения заведения у них возник конфликт с одним из посетителей кафе. В результате конфликта этот посетитель вытащил боевую гранату и бросил ее в сторону оппонентов.
Полиция уже задержала 33-летнего подозреваемого. При осмотре у мужчины изъяли два предмета цилиндрической формы, похожие на подрывники кустарного изготовления и фрагмент запала от гранаты РГД-5.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 «Хулиганство» УК Украины.