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Депутаты Рады обсудили с Волкером введение миротворцев в Донбасс
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Депутаты Рады обсудили с Волкером введение миротворцев в Донбасс
Украинский кризис, 15:00
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Депутаты Рады обсудили с Волкером введение миротворцев в Донбасс

Депутаты Верховной рады обсудили со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером предложения по вводу миротворцев ООН в Донбасс. Об этом сообщила на своем странице в Facebook глава украинского парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

«Обсудили наработки по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров, законопроект, который готовим ко второму чтению о признании российской агрессии, территории оккупированными, о предоставлении защитного оружия», — написала она.

Гопко отметила, что она передала Волкеру письмо от родственников «политзаключенных Кремля из Крыма и военнопленных Донбасса». «Просим, ​​чтобы гуманитарные вопросы, защита прав человека и спасение, освобождение украинских заложников были топ-приоритетом во время переговоров наших западных партнеров по России на встречах с Сурковым (помощник президента России Владислав Сурков.— РБК)», — рассказала она.

Кроме того, во время встречи депутаты Рады передали предложения аналитических центров, в том числе от Центра глобалистики Михаила Гончара, по использованию не военных рычагов давления, чтобы «Кремль ушел из Украины», среди которых блокировка проекта «Северный поток-2».

Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе
Политика

Украинские власти предлагают разместить миротворческую миссию как в зоне конфликта в Донбассе, так и на российско-украинской границе. По словам президента Украины Петра Порошенко, США поддерживают такой план Киева.

В Кремле поддерживают в целом предложение разместить миротворческую миссию в Донбассе, но с согласованием с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками​. Также в Москве заявили, что миротворцы ООН должны быть только на линии разграничения между сторонами украинского конфликта. В сентябре по время разговора с немецким канцлером Ангелой Меркель российский президент Владимир Путин допустил, что миротворческая миссия может быть размещена не только на линии соприкосновения, где миротворцы будут обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ, «но и в других местах».

Теги: Украина , Курт Волкер , миротворцы ООН
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