Рейс «Аэрофлота» Москва — Израиль экстренно сел в Краснодаре

Вылетевший из Москвы в Израиль самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «Базэл Аэро», которая управляет аэропортами Краснодарского края.

По данным пресс-службы, самолет Airbus 330-200 экстренно сел в 09:06 мск в международном аэропорту Краснодар. На борту самолета находился 241 пассажир.

В аэропорту борт встречала бригада скорой помощи, пассажира госпитализировали.

Рейс продолжил свой маршрут в 10:34 мск.

По данным телеканала РЕН ТВ, самолет совершил экстренную посадку из-за гражданина Израиля, который потерял сознание на борту. Мужчину вместе с багажом сняли с рейса в сопровождении его супруги. Его госпитализировали в одно из медучреждений Краснодара.