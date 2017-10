В проекте поддержки ведущих вузов России «5–100» сохранил место 21 вуз

По результатам работы проекта по продвижению отечественных вузов за границей «5–100» 21 университет сохранил за собой места в проекте. Вузы-участники были разделены на три группы. Заседание прошло 27–28 октября в Екатеринбурге под председательством вице-премьера Ольги Голодец, говорится в сообщении, которое поступило в РБК.

В первую группу вошли лидеры в реализации программ повышения конкурентоспособности: Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт (МФТИ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») и Томский государственный университет (ТГУ).

Ко второй группе по темпам реализации программ повышения конкурентоспособности отнесли: Казанский федеральный университет (КФУ), Росcийский университет дружбы народов (РУДН), Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.​Сеченова, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого (СПбПУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и Уральский федеральный университет (УрФУ).

В третью группу вошли: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (БФУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского​, Южно-Уральский государственный университет​ (ЮУрГУ) и Сибирский федеральный университет (СФУ).

На заседании общего собрания ректоров 21 ведущего российского вуза — члена ассоциации «Глобальные университеты» в начале октября министр образования Ольга Васильева предложила перераспределить бюджетное финансирование в 30 млрд руб. в рамках господдержки вузов «5–100». Деньги были выделены на выполнение поставленной указом президента России задачи о вхождении не менее пяти отечественных вузов в топ ведущих мировых рейтингов к 2020 году. Она предлагала отдать бюджетные деньги на оставшиеся годы реализации программы (до 2020 года) шести университетам, у которых наиболее эффективные показатели. Минобрнауки предлагало сохранить финансирование ВШЭ, МФТИ, НИУ «ИТМО», НИЯУ «МИФИ», НИТУ «МИСиС» и НГУ, сообщала газета «Коммерсантъ».

Голодец заявляла, что остальные участники проекта, которые, по мнению министерства, не так успешно продвигаются в рейтингах, должны отчитаться об уже израсходованных деньгах. По мнению главы Минобрнауки, за время реализации программы на нее было выделено более 50 млрд руб.

Совет не стал обсуждать предложение Васильевой, предложив перенести обсуждение на заседания «специальной группы проекта», которая утверждает финансирование вузам.

В августе Минобрнауки подготовило постановление правительства, которое увеличивает финансирование «5–100» в 2018–2020 годах на 8,7 млрд руб. Документ предлагал ежегодно выделять на проект по 14,5 млрд руб. (43,5 млрд руб. за все три года). В пояснительной записке к постановлению говорилось, что предложение было согласовано на совещании у Голодец и направлено в Минфин и Минэкономразвития.

В Минобрнауки объяснили увеличение расходов на проект необходимостью поддержать научные проекты вузов и сохранить «лидирующих мировых ученых» в отечественных вузах.

Проект «5-100» был запущен в 2013 году для повышения конкурентоспособности российских вузов в мире. В программе участвует 21 университет. Среди целей проекта — вхождение пяти российских вузов в первые сотни ведущих мировых рейтингов вузов — британские Quacquarelli Symonds (QS) и Times Higher Education (THE), китайский The Academic Ranking of World Universities (ARWU).

На данный момент в топ-100 QS и ARWU попал только Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (МГУ), который не входит в проект «5–​100».