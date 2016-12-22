При крушении вертолета в Афганистане погиб американский солдат

В Афганистане при крушении вертолета погиб один военнослужащий США, еще шесть человек пострадали. Об этом говорится в сообщении на сайте миссии НАТО в Афганистане.

В сообщении подчеркивается, что крушение не было результатом атаки противника. Причины крушения вертолета сейчас расследуются. Машина разбилась на территории, которая сейчас находится под контролем военных. Пострадавшие военнослужащие госпитализированы.

Как уточняет агентство «Синьхуа», инцидент произошел в провинции Логар на востоке страны, к югу от Кабула. По словам губернатора провинции Мохаммеда Халима Феда, вертолет находился на боевой операции. «Во время операции против боевиков в районе Хирвара сегодня утром вертолет совершил аварийную посадку, в результате чего пять человек на борту получили ранения», — сообщил он.

В то же время, представители «Талибана» (запрещенная в России организация) уже заявили, что вертолет был сбит боевиками, а все находящиеся на его борту солдаты были убиты.

На прошлой неделе, 19 октября, при подрыве заминированного автомобиля в афганской провинции Кандагар погибли 43 солдата армии Афганистана. Взрыву предшествовала атака вооруженных боевиков, в ходе которого десять нападавших были ликвидированы.