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Власти Москвы рассказали о планах развития столичного метро
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Власти Москвы рассказали о планах развития столичного метро
Общество, 13:46
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Власти Москвы рассказали о планах развития столичного метро

Московские власти занимаются разработкой проектов нескольких новый линий столичного метрополитена, рассказал ​заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас на стадии проекта находятся 18 новых стадий, передает «Интерфакс».

Заммэра сообщил, что движение по первому участку Третьего пересадочного контура будет открыто до конца 2017 года. В декабре пассажирское сообщение будет открыто на пяти станциях новой линии — «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская», «Деловой центр». Технический запуск поездов по этому участку уже произошел, сейчас ведется отделка станций.

Также сейчас власти города рассматривают возможность запуска новых линий. «Сегодня при строительстве третьего пересадочного контура метро мы закладываем возможность проходки в будущем новых радиальных линий. Решение о сроках, количестве станций и маршрутах <...> будет принято летом следующего года», — рассказал Хуснуллин. Сейчас планы предусматривают строительство четырех новых участков метрополитена. «Речь идет о строительстве линии от станции ТПК «Хорошевская» в Рублево-Архангельское, от станции «Нижегородская» на восток, от будущей станции «Улица Новаторов» до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка. Также рассматривается проект продления Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до поселка Северный», — сообщил заммэра.

Московские власти пустят электрички через центр города
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Ранее, 25 октября, стало известно, что в Москве через центр города планируется запустить электрички. Это может сократить путь через город от одного конца до другого до 25 минут.

Теги: Москва , метро
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