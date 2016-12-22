Ургант в пародии на интервью Собчак Дудю назвал себя «кандидат-противень»

Телеведущий Иван Ургант снял пародию на интервью планирующей участвовать в предвыборной гонке на пост президента России телеведущей Ксении Собчак журналисту Юрию Дудю. Он назвал себя «кандидат-противень» (ранее журналистка объявила себя «кандидатом против всех — РБК.).

На видео Ургант высмеял «вопрос Дудя» о главных претензиях телеведущей к действующей власти, заявив, что не ответит на этот вопрос, но рассказал об «очень большой кулебяке», которую он готовил последние три года и хочет «съесть ее один». Но для этого «необходим противень».

«Поэтому я, Иван Ургант, кандидат-противень», — добавил он.

В самом начале видео Ургант высмеял то, что Собчак ни раз указывала на то, что она журналист и должна общаться с разными людьми. «Я как журналист, вот когда я прихожу в дом журналиста, я в основном себя веду как журналист. И когда вокруг меня тоже журналисты, я чувствую общую журналистскую этику и ответственность», заявил телеведущий. «Но не журналистика является предметом нашей любви к профессии «журналист». Журнал — вот что интересно бы почитать», — добавил он.

Также телеведущий высмеял обвинения журналистки в сторону Дудя в сексизме (видеоблогер предположил, что большинство россиян на президентских выборах не проголосуют за женщину). Ургант назвал себя первым мужчиной, переодетым в женщину, которого Дудь пригласил на программу (в интервью Дудю Собчак раскритиковал его за то, что она была первой женщиной, у которой он взял интервью — РБК.).

После этого Ургант перечислил три своих «любимых» книги: «Три сексиста и собака», «Сексист и Маргарита» и «Как закалялся сексист».

Ксения Собчак дала интервью Юрию Дудю 24 октября. Она в том числе заявила, что главная ошибка, которую совершил миллиардер Михаил Прохоров во время своего участия в политике в 2011–2012 годах, это то, что он обещал создать партию, которую не создал.

Дудь спросил ее, не напоминает ли ей собственный твит от декабря 2011 года о начале президентской кампании Прохорова ее собственную историю. Тогда Собчак заявила, что «Прохоров был призван для отвода голосов», так как Кремль «понял, что нужна альтернатива», а миллиардер и не стал бы выдвигать свою кандидатуру, если бы этот шаг не был согласован с Кремлем. На это телеведущая заявила, что и ее выдвижение не было согласовано с Кремлем.

Собчак объявила, что планирует баллотироваться на пост президента России 18 октября. Она позиционирует себя как кандидата «против всех», против участия в выборах действующего президента страны Владимира Путина и его «дублеров и заместителей».

По данным октябрьского опроса Левада-центра, большинство 90% жителей России не отдали бы свой голос за Ксению Собчак. Проголосовать за нее на выборах готовы лишь 9% респондентов — из тех, кто «слышал о выдвижении Собчак и мог бы проголосовать» (4%) и «не слышал, но мог бы проголосовать» (5%).