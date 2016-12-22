Лидеру Каталонии Пучдемону пригрозили тюрьмой за неповиновение Мадриду

Экс-президенту Каталонии Карлесу Пучдемону может грозить тюремный срок в том случае, если он откажется сложить свои полномочия в связи с распоряжением испанского правительства. Об этом пишет El Mundo со ссылкой на источники в испанском правительстве и законодательство Испании.

Как отмечает издание, согласно принятым нормам решение об отставке должно быть исполнено Пучдемоном сразу после его публикации в официальном государственном вестнике в числе распоряжений правительства. После этого он перестает получать зарплату из бюджета и должен сложить полномочия. В МВД Испании отметили, что если Пучдемон откажется покидать свой пост, он может быть обвинен в узурпации государственных полномочий. Наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение на срок от одного года до трех лет. Это же наказание может коснуться и прочих членов правительства Каталонии, которые были отправлены в отставку решением Мадрида. Всего в списке уволенных чиновников оказался 141 человек.

​Об отставке Пучдемона и роспуске парламента региона в соответствии с Конституцией Испании премьер-министр страны Мариано Рахой объявил накануне, 27 октября. Это решение последовало вслед за тем, как парламент региона принял резолюцию о независимости.

На следующий день, 28 октября, новым главой Каталонии была назначена вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария. Вместе с отставкой Пучдемона было объявлено о замене ключевых постов региональных властей и переподчинении каталонской полиции Мадриду.