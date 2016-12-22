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Число раненых в ДТП со школьным автобусом в Коми возросло до 10 человек
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Число раненых в ДТП со школьным автобусом в Коми возросло до 10 человек
Общество, 13:00
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Число раненых в ДТП со школьным автобусом в Коми возросло до 10 человек

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом и лесовозом в Коми увеличилось до десяти человек, семь из которых госпитализированы, а трое — на амбулаторном лечении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Травмы получили шесть детей. На данный момент госпитализированы четверо подростков 2001–2004 годов рождения с черепно-мозговыми травмами, порезами и ушибами. Сотрудница школы и два ребенка находятся на амбулаторном лечении.

Руководитель отдела пропаганды регионального управления ГИБДД Александр Некрасов заявил, что виновником ДТП стал 60-летний водитель школьного автобуса ПАЗ, который принадлежал школе села Яснэг Сыктывдинского района. При повороте в сторону села Ыб мужчина не предоставил преимущество в движении, в результате чего столкнулся с ехавшим навстречу груженым лесовозом с прицепом. В результате этого, по его словам, на месте погибли водитель автобуса и две женщины, 53 и 65 лет, сотрудницы школы, которые не были пристегнуты.

По данным собеседника агентства, водитель автобуса за последний год два раза привлекался за управление транспортом с неработающей тормозной системой и другие технические неисправности. 39-летний водитель лесовоза за год один раз привлекался к ответственности — за нарушение знаков разметки.

ДТП в районе села Ыб Сыктывдинского района Коми произошло 27 октября. Школьный автобус столкнулся с лесовозом. В автобусе находились 15 человек, из них — семь подростков от 15 до 16 лет. В ДТП погибли три человека, это были взрослые. По данным МЧС, авария произошла на 735-м км трассы Чебоксары — Сыктывкар.

Управление Следственного комитета России в Коми начало проверку по факту произошедшего, в том числе на наличие нарушений по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: школьный автобус , Коми , ДТП с автобусом , лесовоз
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