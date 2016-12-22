Жертвами ДТП с автобусом в Непале стали не менее 20 человек

Не менее 20 человек погибли, 15 пострадали после того, как автобус упал в реку Трисули в районе Дхадинг в Непале утром, 28 октября. По словам некоторых пострадавших, в автобусе находились около 50 человек, еще несколько ехали на крыше автобуса. Об этом сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на полицию.
По данным полиции, пока удалось установить личности только 12 погибших из 20.
Два пострадавших пассажира были отправлены в Центр травматологии в Катманду, еще 13 других — в больницу в Гаджури.
Телеканал Doordarshan сообщает со ссылкой на полицию сообщает, что в ДТП погибли 19 человек, пострадали 16. Спасатели ищут остальных пассажиров.
По данным полиции, автобус следовал из города Раджбирадж в столицу страны Катманду.
По предварительным данным полиции, дорожная авария произошла из-за того, что водитель потерял контроль на кривой и узкой дороге.