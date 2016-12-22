ЮНЕСКО вручила Терешковой медаль за достижения в области космоса

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вручила медаль первой женщине-космонавту, россиянке Валентине Терешковой за достижения в области исследования космоса. Организация впервые вручила награду в этой области. Торжественная церемония вручения прошла в парижской штаб-квартире организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову.

«Это событие открывает новую программу ЮНЕСКО, призванную поддержать развитие космических наук», — заявила Бокова. Она поздравила россиянку, отметив, что та, став первой женщиной-космонавтом, доказала, что для отважного человека нет никаких преград.

«Ваше имя навсегда вписано в историю ЮНЕСКО», — добавила гендиректор.

Терешкова сказала, что считает эту награду особенной. По ее словам, «космос должен быть ареной мирного сотрудничества».

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила своей первый полет в космос 16 июня 1963 года на отечественном корабле «Восток-6». В космосе она провела около трех суток и осуществила 48 оборотов вокруг Земли. Терешкова — единственная женщина в мире, которая летала в космос одна.

В 1995 году Терешкова стала первой женщиной в России, которую удостоили звания генерал-майор (сейчас находится в отставке).

Терешкова является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», заместитель председателя думского комитета Федерального собрания России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и член Высшего совета ЕР.