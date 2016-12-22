Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,34 57,95 EUR Нал. 67,98 67,35 USD Бирж. 58,06 +0,21 EUR Бирж. 67,41 +0,00 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5786,38 +16,89 ММВБ 2068,76 +1,08% РТС 1118,62 +0,04% Brent 60,50 +1,71% DJIA 23434,19 +0,14% Nasdaq 6701,26 +2,20% FTSE 7505,03 +0,25%
Глава МВД Испании уволил начальника каталонской полиции
Лента новостей
Глава МВД Испании уволил начальника каталонской полиции 12:17, Политика ЮНЕСКО вручила Терешковой медаль за достижения в области космоса 12:13, Общество Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии 12:07, Политика Застрявший на острове в Швеции россиянин выложил мхом слово «Спасите» 11:52, Общество Летевший в Минводы самолет совершил экстренную посадку в Саратове 11:46, Общество Минтранс предложил меры по замедлению движения на дорогах 11:34, Общество Победительница 25 турниров «Большого шлема» завершила карьеру 11:28, Спорт Южная Осетия пообещала обсудить признание независимости Каталонии 11:28, Политика При падении автомобиля в реку в центре Москвы погиб один человек 11:03, Общество ФАС попросила полномочий как у налоговиков для борьбы с картельными «ОПГ» 11:00, Экономика Министр культуры Киргизии уволился после захоронения мумии из музея 10:55, Общество The Washington Free Beacon опровергло свою связь с досье на Трампа 10:52, Политика Red Bull объявил о прекращении сотрудничества с Даниилом Квятом 10:51, Спорт Кабмин запретил госзакупки иностранной огнезащитной одежды 10:41, Экономика При пожаре на юге Москвы погибли три человека 10:02, Общество Женщины в российской политике: от Новодворской до Собчак 10:01, Фотогалерея  Барак Обама войдет в жюри присяжных в суде Иллинойса 09:47, Общество В Великобритании с атомной подлодки уволили девять моряков за наркотики 09:43, Общество В США подсчитали число жертв в случае конфликта на Корейском полуострове 09:21, Политика СПЧ вступится перед Путиным за митингующих и «Свидетелей Иеговы» 09:14, Политика МЧС предупредило о гололеде в Москве 08:57, Общество Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Волкером 08:40, Политика В Иркутской области три человека погибли в результате ДТП 08:13, Общество EasyJet приобрел часть активов обанкротившейся Air Berlin за €40 млн 07:46, Бизнес CNN узнал о предъявлении в США первых обвинений по «российскому делу» 07:46, Политика СМИ узнали о первом заказчике досье на Трампа 06:58, Политика Глава Минобороны США предупредил КНДР о массированном ответном ударе 06:10, Политика США сообщили о возможном введении пошлин на поставки фольги из Китая 05:41, Экономика
Глава МВД Испании уволил начальника каталонской полиции
Каталония хочет независимости, 12:17
0
Глава МВД Испании уволил начальника каталонской полиции

Глава МВД Испании ​Игнасио Игнасио Соидо подписал распоряжение об отставке начальника каталонской полиции ​ (Mossos d'Esquadra) Хосепа Луиса Траперо, документ опубликован на сайте ведомства. Ранее власти Испании обвинили его в подстрекательстве к мятежу в связи с той ролью, которую сыграла каталонская полиция при проведении референдума о независимости региона.

В распоряжении Соидо ссылается на решение об отмене автономии Каталонии, которое 27 октября принял испанский парламент. В своем Twitter глава испанского МВД прямо указывает, что увольнение Траперо связано с провозглашением независимости Каталонии. «Мы берем на себя ответственность в Каталонии за обеспечение законности в Каталонии. Мы заменяем майора Траперо из-за за его юридической ситуации», — пишет Соидо.

Каталонский парламент 27 июня принял резолюцию о независимости региона на основе референдума, который был проведен 1 октября. В время референдума испанская полиция пыталась воспрепятствовать проведению голосования, закрывая участки и разгоняя собравшихся на них людей. В то же время, как отмечали очевидцы, местная полиция, Mossos d'Esquadra, действующая в регионе на основе его автономных прав, активного участия в противостоянии со сторонниками независимости не принимала.

Суд 16 октября запретил главе каталонской полиции покидать территорию Испании и изъял у него паспорт. Обвинение утверждает, что Траперо отдал приказ не закрывать избирательные участки в день голосования по референдуму о независимости региона.

Столкновения с полицией на референдуме в Каталонии. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии
Политика

После провозглашения независимости каталонским парламентом власти Испании заявили о намерении сменить руководство региона. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил об увольнении главы Каталонии Карлеса Пучдемона и роспуске каталонского парламента. 

Теги: Испания , Каталония , Полиция
Главное
Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии Политика
Материалы по теме
Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии Политика
Южная Осетия пообещала обсудить признание независимости Каталонии Политика
МИД отреагировал на объявление независимости Каталонии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку