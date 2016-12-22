Глава МВД Испании уволил начальника каталонской полиции

Глава МВД Испании ​Игнасио Игнасио Соидо подписал распоряжение об отставке начальника каталонской полиции ​ (Mossos d'Esquadra) Хосепа Луиса Траперо, документ опубликован на сайте ведомства. Ранее власти Испании обвинили его в подстрекательстве к мятежу в связи с той ролью, которую сыграла каталонская полиция при проведении референдума о независимости региона.

В распоряжении Соидо ссылается на решение об отмене автономии Каталонии, которое 27 октября принял испанский парламент. В своем Twitter глава испанского МВД прямо указывает, что увольнение Траперо связано с провозглашением независимости Каталонии. «Мы берем на себя ответственность в Каталонии за обеспечение законности в Каталонии. Мы заменяем майора Траперо из-за за его юридической ситуации», — пишет Соидо.

Каталонский парламент 27 июня принял резолюцию о независимости региона на основе референдума, который был проведен 1 октября. В время референдума испанская полиция пыталась воспрепятствовать проведению голосования, закрывая участки и разгоняя собравшихся на них людей. В то же время, как отмечали очевидцы, местная полиция, Mossos d'Esquadra, действующая в регионе на основе его автономных прав, активного участия в противостоянии со сторонниками независимости не принимала.

Суд 16 октября запретил главе каталонской полиции покидать территорию Испании и изъял у него паспорт. Обвинение утверждает, что Траперо отдал приказ не закрывать избирательные участки в день голосования по референдуму о независимости региона.

После провозглашения независимости каталонским парламентом власти Испании заявили о намерении сменить руководство региона. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил об увольнении главы Каталонии Карлеса Пучдемона и роспуске каталонского парламента.