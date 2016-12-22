Застрявший на острове в Швеции россиянин выложил мхом слово «Спасите»

В Швеции поисково-спасательные службы нашли на острове россиянина, который пытался доплыть на лодке от Стокгольма до Испании. Его обнаружили на одном из островов после того, как он выложил мхом на земле слово Help («Спасите»). Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на пресс-секретаря шведской морской администрации.

Мужчину нашли 27 октября в 16.00 мск (15:00 по местному времени) в 6,5 километрах к югу от острова Харстена архипелага Григ. Он стоял и махал руками, пытаясь дать знать о себе. Его доставили в больницу в городе Линчёпинг, но врачи не обнаружили у него никаких травм.

По словам собеседника телеканала, о пропаже 30-летнего россиянина сообщили его родственники. По их словам, он купил парусную лодку в Стокгольме, на которой отправился в Испанию 23 октября. Спустя два дня родные не смогли выйти с ним на связь. После этого пропавшего начали искать сотрудники морской администрации, самолеты и корабли береговой охраны и самолет из Вооруженных сил Швеции.

«Мужчина не подал сигнал бедствия», — сказал пресс-секретарь морской администрации.

Перед тем, как найти мужчину, сотрудники спасательных служб сначала обнаружили вещи из лодки и части ее корпуса в районе острова Хартсены.

Что именно стало причиной крушения, не сообщается.