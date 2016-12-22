Летевший в Минводы самолет совершил экстренную посадку в Саратове

Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Саратова в Минеральные Воды, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной этого стал отказ двигателя, сообщает портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на слова главы Саратовской транспортной прокуратуры Андрея Березовского.
Рейс выполняла авиакомпания «Саратовские авиалинии». В сообщении на сайте компании произошедшее объяснили техническими причинами. «Рейс 6В-5817 (Саратов — Минеральные Воды) авиакомпании «Саратовские авиалинии» вернулся в аэропорт Саратова по технической причине. Всем пассажирам предоставлено горячее питание и услуги», — сообщили в авиакомпании. В Минеральные Воды пассажиров рейса доставят на резервном лайнере.
В свою очередь глава Саратовской транспортной прокуратуры объяснил, что во время полета у самолета отказал двигатель. Неисправность экипаж обнаружил на 40-й минуте полета. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее, 21 октября, в Екатеринбурге экстренно совершил посадку пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Сургут — Москва. Источники объяснили решение о посадке неисправностью печи на кухне лайнера.