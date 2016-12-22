При падении автомобиля в реку в центре Москвы погиб один человек
Общество, 11:03
0
При падении автомобиля в реку в центре Москвы погиб один человек
Легковой автомобиль упал в реку в столичном районе Хамовники. Пассажир машины погиб, водитель ранен, сообщили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
ЧП произошло в 3:09 мск в районе дома №2 по Новодевичьей набережной. Водитель автомобиля Mazda 6 не справился с управлением и пробил металлическое ограждение, в результате чего машина съехала в реку.
Ранее о том, что на пересечении Новодевичьей набережной и улицы Хамовнический Вал легковой автомобиль вылетел в Москву-реку, сообщало агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МЧС по столице. Пассажир, который находился в машине, погиб.
По данным собеседника агентства, водитель находился в нетрезвом состоянии.