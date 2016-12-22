«Лаборатория Касперского» за 5 лет не смогла увеличить стоимость бизнеса

Канадские фигуристы побили мировой рекорд на этапе Гран-при

Глава МВД Испании уволил начальника каталонской полиции

ЮНЕСКО вручила Терешковой медаль за достижения в области космоса

Премьер-министр Испании назначил нового главу Каталонии

Застрявший на острове в Швеции россиянин выложил мхом слово «Спасите»

Летевший в Минводы самолет совершил экстренную посадку в Саратове

Минтранс предложил меры по замедлению движения на дорогах

Победительница 25 турниров «Большого шлема» завершила карьеру

Южная Осетия пообещала обсудить признание независимости Каталонии

При падении автомобиля в реку в центре Москвы погиб один человек

ФАС попросила полномочий как у налоговиков для борьбы с картельными «ОПГ»

Министр культуры Киргизии уволился после захоронения мумии из музея

The Washington Free Beacon опровергло свою связь с досье на Трампа

Red Bull объявил о прекращении сотрудничества с Даниилом Квятом

Кабмин запретил госзакупки иностранной огнезащитной одежды

При пожаре на юге Москвы погибли три человека

Женщины в российской политике: от Новодворской до Собчак

Барак Обама войдет в жюри присяжных в суде Иллинойса

В Великобритании с атомной подлодки уволили девять моряков за наркотики

В США подсчитали число жертв в случае конфликта на Корейском полуострове

СПЧ вступится перед Путиным за митингующих и «Свидетелей Иеговы»

МЧС предупредило о гололеде в Москве

Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Волкером

В Иркутской области три человека погибли в результате ДТП

EasyJet приобрел часть активов обанкротившейся Air Berlin за €40 млн

CNN узнал о предъявлении в США первых обвинений по «российскому делу»

СМИ узнали о первом заказчике досье на Трампа

Глава Минобороны США предупредил КНДР о массированном ответном ударе

США сообщили о возможном введении пошлин на поставки фольги из Китая