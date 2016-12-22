Кабмин запретил госзакупки иностранной огнезащитной одежды

Кабмин запретил государственные закупки защитной огнестойкой одежды иностранного происхождения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 26 октября. Документ был опубликован на сайте правительства 28 октября.

Постановление внесено Минпромторгом России. Запрет объясняется тем, что в России имеются необходимые производственные мощности для достаточного обеспечения нужд заказчиков.

Федеральные, региональные и муниципальные нужды в оргнезащитных тканях составляют свыше 1 млн кв. м в год. Производственные мощности крупнейших российских текстильных предприятий, которые выпускают этот вид тканей — более 2,9 млн кв. м в год. «То есть на территории России достаточно производственных мощностей для полного обеспечения нужд заказчиков», — уточняется в сообщении.

В справке к документу говорится, что запрет на госзакупки заграничных товаров должен помочь развитию российских предприятий легкой промышленности, поспособствовать их модернизации, созданию новых рабочих мест и увеличению доли отечественных товаров легкой промышленности на внутреннем рынке.

​В перечень иностранных товаров легкой промышленности, госзакупки которых запрещены для государственных нужд, также вошли: текстильные ткани, ковры и ковровые изделия, текстильные изделия (кроме одежды), спецодежда, одежда верхняя прочая и др.