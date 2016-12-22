В Иркутской области три человека погибли в результате ДТП

В Иркутской области на трассе «Сибирь», неподалеку от города Ангарск, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Его жертвами стали три человека, говорится в сообщении регионального управления МВД.

В полиции уточнили, что авария случилась в нескольких километрах от автомобильной развязки Ангарск-Саватеевка. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу. ЕГо машина в лоб столкнулась с иномаркой Honda. Водитель Toyota и двое его пассажиров скончались.

«Водитель Honda был пристегнут ремнями безопасности и не получил серьезных травм, тем не менее ему потребовалась медицинская помощь, в настоящее время мужчина находится в больнице», — добавили в полиции.

Как уточняет портал «Байкал 24» со ссылкой на сотрудников полиции, Toyota двигалась на высокой скорости, в результате чего пересекла разделительную полосу. На машине, к тому же, несмотря на погодные условия со снегом, стояла летняя резина.

В Республике Коми накануне, 27 октября, в результате столкновения школьного автобуса с лесовозом погибли три человека. Всего в момент столкновения в автобусе находились 15 человек, в том числе семь подростков в возрасте от 15 до 16 лет.

