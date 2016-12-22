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EasyJet приобрел часть активов обанкротившейся Air Berlin за €40 млн.
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EasyJet приобрел часть активов обанкротившейся Air Berlin за €40 млн.
Бизнес, 07:46
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EasyJet приобрел часть активов обанкротившейся Air Berlin за €40 млн.

Лоукостер EasyJet подписал соглашение о приобретении части активов обанкротившейся Air Berlin за €40 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте лоукостера.

В частности, авиакомпания приобрела долю операционной деятельности Air Berlin в берлинском аэропорте Тегель. EasyJet достанутся 25 лайнеров Airbus A320 и выполнение рейсов в столичном аэропорте Германии. Также лоукостер планирует нанять около 1000 пилотов и членов экипажей Air Berlin. Сделка должна пройти одобрение регулирующих органов, ее завершение назначено на декабрь 2017 года.

Ранее в Берлине приземлился последний рейс Air Berlin, он доставил в аэропорт Тегель пассажиров из Мюнхена. Авиакомпания объявила о своем банкротстве 15 августа после того, как перевозчик Etihad Airlines перестал предоставлять Air Berlin финансовую помощь. Etihad Airlines владела 29,2% немецкого авиаперевозчика.

В начале октября Reuters сообщило о намерении Air Berlin уволить 1400 сотрудников авиакомпании. Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa 12 октября объявила о приобретении двух «дочек» Air Berlin за € 210 млн. Речь шла об австрийском лоукостере NIKI и региональной авиакомпании Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW), базирующейся в Дортмунде.

Российская авиакомпания S7 в конце октября заявила, что возьмет на себя обязанности по перевозке пассажиров компании-банкрота Air Berlin. В частности, рейсами S7 смогут воспользоваться клиенты, которые приобрели билеты от Air Berlin вплоть до 31 марта 2018 года (номера начинаются на 745). Кроме того, S7 вернет стоимость перелета тем пассажирам, которые приобрели у нее билеты на рейсы Air Berlin (номера начинаются на 421). Также им предоставят скидку в 10% на покупку следующих билетов.

Air Berlin и S7 сотрудничали в качестве участников международного авиационного альянса Oneworld. В марте 2016 года авиакомпании сообщили о расширении партнерства по код-шерингу и запуску новых совместных рейсов из Берлина и Дюссельдорфа в Москву.
Теги: авиакомпания , Банкротство , EasyJet , Air Berlin
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