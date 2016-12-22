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СМИ узнали о первом заказчике досье на Трампа
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СМИ узнали о первом заказчике досье на Трампа
Политика, 06:58
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СМИ узнали о первом заказчике досье на Трампа

Первым заказчиком досье о связях действующего президента США Дональда Трампа с Россией было консервативное издание The Washington Free Beacon. Об этом сообщает газета The New York Times.

Газета отмечает, что издание финансируется основателем хедж-фонда Elliott Management Полом Сингером, который также спонсирует Республиканскую партию США. Журнал Forbes оценивает состояние Сингера в $2,8 млрд.

Руководство The Washington Free Beacon в 2015 году наняло фирму Fusion GPS для набора компромата на нескольких кандидатов в президенты от республиканцев, включая Трампа. Однако в мае 2016 года издание попросило фирму прекратить расследование, так как Трамп стал лидирующим кандидатом от Республиканской партии.

Вместе с тем, в апреле 2016 года фирма стала работать на штаб кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Национальный комитет Демократической партии США заплатил Fusion GPS за найденный компромат, который впоследствии стал основой для досье на Трампа.

О том, что штаб Клинтон и Национальный комитет Демократической партии профинансировали расследование против Трампа, 25 октября сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники. Тогда газета писала, что первым заказчиком досье на Трампа стал неизвестный республиканец.Сам американский лидер 26 октября назвал «позорным» финансирование Клинтон сбора компромата на него. Трамп 22 октября призвал Министерство юстиции США и ФБР предоставить данные о заказчиках компромата. 

Издание BuzzFeed опубликовало досье на Трампа в январе 2017 года. Издание подчеркивало, что информацию не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. В документах говорится о компромате Кремля на Трампа. Также в нем утверждается, что во время визита Трампа в Москву его гостиничный номер прослушивали. Президент США назвал опубликованное досье «фальшивкой», в Кремле также опровергли наличие компромата на Трампа. 

Теги: Россия , США , Хиллари Клинтон , компромат , досье , Дональд Трамп
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