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США сообщили о возможном введении пошлин на поставки фольги из Китая
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США сообщили о возможном введении пошлин на поставки фольги из Китая
Экономика, 05:41
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США сообщили о возможном введении пошлин на поставки фольги из Китая

Министерство торговли США может ввести пошлины на поставку фольги из Китая, так как ее стоимость была занижена на американском рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Соответствующее решение было принято министром торговли США Уилбуром Россом. «Экспортеры алюминиевой фольги из КНР продавали свой продукт по ценам, которые привели к предварительной демпинговой марже от 96,81% до 162,24%», - указывается в сообщении ведомства. Эти данные были предоставлены ведомству заинтересованными сторонами. Минторг проинструктирует Службу таможенного пограничного контроля и обяжет собирать пошлины с китайских импортеров фольги на основе установленных ставок.

Всего с 20 января по 25 октября 2017 года было проведено 77 антидемпинговых расследований. Отмечается, что это на 61% больше, чем в 2016 году. В 2016 году, по данным министерства торговли, импорт фольги из Китая в США оценивался в $389 млн. Итоговое решение по пошлинам для импортеров фольги из Китая будет принято 23 февраля 2018 года. Если Минторг выявит признаки демпинга в действиях китайских импортеров фольги, ведомство выпустит специальное постановление об антидемпинговых пошлинах.

Теги: США , импорт , Китай , антидемпинговые пошлины
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