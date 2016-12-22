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Евгений Касперский рассказал об «однозначном» падении продаж софта в США
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Евгений Касперский рассказал об «однозначном» падении продаж софта в США
Политика, 04:33
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Евгений Касперский рассказал об «однозначном» падении продаж софта в США

Российскую IT-компанию «Лабораторию Касперского» ждет «однозначное» падение продаж софта в США из-за подозрения в кибершпионаже. Об этом Reuters заявил глава «Лаборатории» Евгений Касперский.

По его словам, взаимодействие «Лаборатории Касперского» с российскими правоохранительными органами «ограничено расследованиями киберпреступлений и обменом данными о киберпреступности». «У нас не было никаких порочащих связей или контактов, мы никогда не помогали службам разведки», — сказал Евгений Касперский.

Газета The Wall Street Journal 12 октября сообщила со ссылкой на источники, что спецслужбы России использовали софт «Лаборатории Касперского» для кибершпионажа по всему миру. Источники утверждали, что программы компании занимались поисков документов, в том числе под грифом «совершенно секретно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными, беспочвенными и бездоказательными» обвинения в адрес «Лаборатории Касперского». «Государство не имеет, не имело никакого отношения к подобной деятельности», — подчеркнул Песков.

В самой компании также опровергли причастность к модификации программ для кибершпионажа. «Лаборатория Касперского» не имеет отношения к ситуации, описанной в нескольких ведущих американских СМИ, и не обладает никакой информацией о ней», — заявляли в компании.

«Лаборатория Касперского» 23 октября сообщила о намерении предоставить свои продукты независимым экспертам, чтобы проанализировать их исходный код. Об этом говорилось в сообщении компании, поступившем в РБК. Так компания надеется «подтвердить прозрачность своей деятельности, которая прежде всего направлена на защиту пользователей от любых киберугроз, независимо от их происхождения или цели».

В июле Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения. Вместе с тем, чиновники могут пользоваться софтом компании на своих собственных компьютерах. Евгений Касперский ранее также предлагал властям США изучить исходный код его программ и убедиться в отсутствии шпионских «модификаций». Я сделаю все возможное, чтобы доказать, что в наших действиях нет злого умысла», — сообщал он.

Теги: США , «Лаборатория Касперского» , кибершпионаж , Евгений Касперский
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