Посол России в США назвал антироссийские санкции «обреченными на провал»

Попытки США использовать санкции против России обречены на провал. Об этом на молодежном форуме в Нью-Йорке заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Все стремления использовать санкции против России, против нашего президента, однозначно обречены на провал. Мы не боимся санкций, мы выживем. Но я твердо убежден, что когда мы с американцами будем вместе, мы сумеем победить любого врага», — сказал Антонов.

По его словам, Москва заинтересована в развитии равноправных, прагматических отношений с Вашингтоном, основываясь на взаимоуважении. «Поле для взаимодействия огромное, богатое. Все зависит только от политической воли наших уважаемых коллег из США», — подчеркнул Антонов. Он выразил надежду, что страны смогут реализовать планы по развитию двусторонних отношений.

Госдепартамент США 27 октября обнародовал список из 39 российских компаний, ведение «существенных сделок» с которыми будет караться санкциями. В него вошли такие оборонные предприятия как «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация и Уралвагонзавод.

Также в список вошли шесть разведведомств, в том числе Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), компании «Специальный технологический центр» и «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) и автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).

Газета The New York Times (NYT) 26 октября опубликовала список российских компаний, против которых могут быть введены новые санкции. По информации NYT, список был подготовлен администрацией Трампа и направлен на рассмотрение в конгресс.

Против большинства предприятий из списка уже действуют санкции, введенные администрацией предыдущего американского президента Барака Обамы. Опубликованный список был составлен в рамках закона о новых санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, который был подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин 12 октября раскритиковали Трампа за промедление в введении новых санкций против России.