МИД отреагировал на объявление независимости Каталонии

Позиция России по ситуации в Каталонии остается неизменной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Позиция неизменна. Так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей, воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании», — заявила Захарова.

Президент Владимир Путин 3 октября заявлял, что ситуация в Каталонии является внутренним делом Испании. Он отметил, что в России «очень переживают» по этому поводу, добавив, что надеется на преодоление кризиса в королевстве.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, без согласования с Мадридом. По итогам плебесцита 90% жителей региона проголосовали за независимость. Явка составила 43,03%. Власти Испании не признали итоги референдума.

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Парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. В резолюции указывалось, что была образована Каталонская республика «в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона».

В ответ премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал вернуть контроль над мятежным регионом. Он уволил главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и все правительство, а также постановил распустить парламент Каталонии. Кроме того, Рахой объявил о проведении 21 декабря выборов в новый парламент Каталонии.

Ранее сенат Испании одобрил запрос правительства о введении прямого управления в регионе в рамках 155-й статью Конституции страны.