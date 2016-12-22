Россельхознадзор анонсировал проверку производителей турецких томатов

Россельхознадзор планирует провести инспекцию производителей томатов в Турции. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт, сообщает ТАСС.

«В рамках поручения правительства России в части расширения списка предприятий — поставщиков томатов Россельхознадзор обратился к турецким коллегам с просьбой предоставить информацию о предприятиях, желающих поставлять свою продукцию на территорию России», — сказал Данкверт.

По его словам, после получения данных ведомственные эксперты «в самые сжатые сроки» поедут в Турцию и проверят местные предприятия по производству томатов. «Инспекция может состояться уже на следующей неделе», — отметил Данкверт.

Министр энергетики Александр Новак 21 октября сообщил, что с 1 ноября Россия снимает ограничения на поставку турецких томатов. По его словам, стороны согласовали поставку 50 тыс. т помидоров. Он добавил, что в ответ российские власти ожидают ответных шагов от турецких коллег. В частности, Турция должна пустить на свой рынок российских производителей курятины, говядины, мяса индейки и утки.

Сегодня, 27 октября, глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о поставках турецких томатов с 1 ноября по квотам, установленным Минсельхозом. В постановлении внесено изменение, с помощью которого Турция сможет поставлять томаты в Россию «в объеме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой Республики под контролем Россельхознадзора».

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, после поставки партии в 50 тыс. т Россия проведет мониторинг рынка и оценит, «нужно ли продлевать действие этих мер и допустить дополнительные объемы». Это будет сделано в том случае, если российским производителям томатов не будет нанесен ущерб, а также если выгода потребителей не пострадает.

Ограничения на поставку турецких томатов вступили в силу с января 2016 года. Эмбарго было введено после того, как Военно-воздушные силы Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. До введения ограничений томаты из Турции занимали 57% российского рынка в денежном обращении. В 2015 году Анкара поставила Москве 292,8 тыс. томатов на сумму $281,1 млн.