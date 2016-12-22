Гольфист Тайгер Вудс признал себя виновным в опасном вождении

В США суд штата Флорида признал американского гольфиста Тайгера Вудса виновным в опасном вождении. Об этом сообщает Reuters.

По решению суда его обязали участвовать в профилактической программе для водителей, которые были задержаны за вождение под влиянием алкоголя или наркотиков.

В мае 41-летнего профессионального гольфиста нашли спящим за рулем машины Mercedes-Benz, которая была припаркована на дороге около его дома в населенном пункте Джупитер-Айленд. Когда его задержала полиция, спортсмен не мог сказать куда он ехал. Экспертиза показала, что во время ареста в крови гольфиста были найдены различные лекарственные и наркотические вещества: дженерики болеутоляющих средств Викодин и Гидроморфон, антидепрессант Алпразолам, снотворное олпидем и препарат, который содержал в качестве активного ингредиента марихуану.

Вудс согласился с решением суда и принял все его условия, отмечается в сообщении агентства. Его адвокат отметил, что ранее гольфист не был судим, пошел на сделку со следствием и не стал участником ДТП. По словам защитника спортсмена, ранее Вудс привлекался по программе к общественным работам и отработал там 50 часов. Во время слушания судья предупредил спортсмена, что если Вудс нарушит условия испытательного срока, то он может быть приговорен к тюремному заключению на 90 дней.

Во время заседания Вудс попросил прощения у своих фанатов и заявил, что принял много препаратов, которые ему были прописаны в качестве обезболивающих после операции на спине.

В 2016 году Тайгер Вудс занимал второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории по версии Forbes. Его совокупные доходы за всю карьеру, по данным издания, составили $1,65 млрд.

