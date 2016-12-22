Премьер Испании назначил выборы в парламент Каталонии на 21 декабря

Выборы в новый парламент Каталонии пройдут 21 декабря. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает Reuters.

Он сообщил, что каталонский парламент был распущен. Рахой отметил, что глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо будет отстранен от своей должности. Глава правительства Испании сказал, что также был уволен глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон.

Референдум о независимости Каталонии был проведен 1 октября. Плебисцит проводился без согласования с испанскими властями. По его итогам 90% проголосовавших выступили за отделение региона от Испании. Явка составила 43,03%. Испанские власти итоги плебисцита не признают.



В четверг, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за выход региона из состава Испании. В резолюции указано, что была основана Каталонская Республика. Согласно документу, она «независимая и суверенная страна».



В свою очередь, сенат Испании одобрил запрос правительства на приостановку статуса автономии Каталонии. Регион был переведен под прямое управление Мадрида. Пучдемон заявил в четверг, 26 октября, что не будет объявлять досрочные выборы в регионе и распускать парламент.



Между тем Конституционный суд Испании приступил к рассмотрению декларации о независимости Каталонии. Судебный орган заявил, что у испанских и каталонских властей есть три дня, чтобы собрать необходимые документы, которые подтверждают их позицию по вопросу об отделении Каталонии от Испании.



