Венгрия наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина, который планируется провести в декабре. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщается на сайте венгерского МИДа.

По его словам, решение Венгрии нельзя будет обойти, потому что для созыва комитета НАТО — Украина нужно единогласное решение. Он отметил, что до начала сентября, когда Верховная рада одобрила законопроект об обязательном образовании на украинском языке, Венгрия была сторонником интеграционных желаний Украины. Сийярто подчеркнул, что реформа образования на Украине является «ударом в спину».



Глава МИД Венгрии сказал, что, когда украинский парламент принял законопроект, Будапешт заявил, что будет использовать все дипломатические инструменты для отмены Киевом закона, который «жестоко калечит» права нацменьшинств.

Сийярто заявил, что на повестке дня Верховной рады есть законопроект о государственном языке и гражданстве, который угрожает венгерской общине в Закарпатье. По его словам, если на Украине прошел закон об образовании, то и два других законопроекта могут быть приняты. Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет предпринимать дальнейшие дипломатические шаги, пока венгры в Закарпатье не заявят, что ситуация разрешена.

Закон «Об образовании» был одобрен Верховной радой 5 сентября. Украинский президент Петр Порошенко подписал его 25 сентября. По новому закону национальные меньшинства смогут учиться в школе на родном языке только до пятого класса, а затем обучение будет продолжаться на украинском языке. Исключение будет сделано только для «коренных народов», которыми в законе названы такие как лемки, бойки, галичане, подоляне и крымские татары.

Госсекретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи в начале сентября заявлял, что закон «Об образовании» станет «беспрецедентным ограничением прав 150 тыс. этнических венгров». Он подчеркнул, что новым законом Киев нарушил обязательства не ограничивать права венгерского меньшинства.