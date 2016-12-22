Мясопереработчики заявили о достатке свинины в России несмотря на санкции

Член правления Национального союза мясопереработчиков, председатель экспертного совета по отраслевому госрегулированию Сергей Шмелев заявил РБК, что Россия обеспечена свининой. Ранее правительство расширило продовольственные санкции, запретив ввоз живых свиней из США, Норвегии и Лихтенштейна.

«Свининой мы обеспечены на 90%, а такими темпами, то на следующий, 2018 год, будем обеспечены на все 100%. Ливера у нас достаточно, в том числе свиного. Говяжьим ливером мы всегда были обеспечены благодаря Южной Америке, так как нам своего не хватает», — пояснил Шмелев. Несмотря на то что сейчас в России развивается мясное скотоводство, субпродукты страна может получать «спокойно» из Южной Америки, отметил эксперт.

​«Разница только в сроках поставки, ведь тут дольше идет транспорт. Впрочем, по стоимости это не ударит», — добавил Шмелев.

В пятницу, 27 октября, правительство расширило продовольственные санкции в отношении США, ЕС и ряда других стран. Теперь в Россию запрещено ввозить живых свиней и любые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (кроме товаров, ввозимых для производства фармацевтической продукции).

Кроме того, в правительстве запретили ввозить различные виды животного жира. Власти поспешили заверить, что новые запреты не скажутся на внутренних потребителях. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в разговоре с РБК напомнил, что запрет на импорт свинины и живых свиней из всех стран Евросоюза Россельхознадзор ввел из-за угрозы африканской чумы свиней (АЧС) еще в 2014 году.