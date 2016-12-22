Греф выступил на конференции с фразой «не понимаю, чем я занимаюсь»

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что не понимает, чем занимается. Об этом он заявил на заседании «Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы», которое проходит в Корпоративном университете «Сбербанка» в Московской области, передает «РИА Новости».

«Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь. Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же», — сказал он. Греф отметил, что 1 декабря будет 10 лет, как он возглавляет «Сберабанк».

Как сообщается на сайте Корпоративного университета «Сбербанка», это автономная некоммерческая организация, которая предоставляет услуги дополнительного профессионального образования по более 100 программам развития.

В октябре, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, Греф посоветовал молодым специалистам работать «с сумасшедшей страстью» по 18 часов в сутки, чтобы достичь успеха. Также глава Сбербанка заявил, что в России «нет конкуренции». «У нас половина страны — монополия», — отметил Греф. По его словам, из-за того, что в Российской Федерации «нет конкуренции» можно «все поднять на принципиально новый уровень».

Также Греф рассказал, что одной из его ключевых проблем являются «гигантские потоки» информации. Чтобы с ними справиться, глава Сбербанка отметил, что каждое утро он медитирует от 10 до 15 минут, потом час-полтора «тратит на спорт». «Это дает возможность с какой-то более или менее свежей головой входить в рабочий день», — сказал Греф.