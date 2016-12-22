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«Эхо Москвы» рассмотрит дополнительные меры безопасности после атаки
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«Эхо Москвы» рассмотрит дополнительные меры безопасности после атаки
Общество, 19:52
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«Эхо Москвы» рассмотрит дополнительные меры безопасности после атаки

Радиостанция «Эхо Москвы» рассматривает дополнительные меры безопасности после нападения на ведущую и заместителя главного редактора Татьяну Фельгенгауэр, сообщил РБК главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Рассматриваем дополнительные меры, но вопросы безопасности не комментируем», — сказал Венедиктов. Он отметил, что в декларации Московской хартии журналистов, являющейся частью устава «Эха», прописано, что журналист перестает быть журналистом, если берет в руки оружие.

В понедельник, 23 октября, в редакции «Эха Москвы» было совершено нападение на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший, Борис Гриц, прошел в здание, распылив в лицо охраннику газ из баллончика, а потом ударил ведущую ножом в горло. Нападавший был задержан, а Фельгенгауэр госпитализировали.

Во время допроса Гриц говорил, что с Фельгенгауэр у него образовалась с 2012 года телепатическая связь и она «изводила его сексуально». В Следственном комитете отметили, что Гриц психически нестабилен и его психическое здоровье изучают эксперты. Он был арестован по решению суда.

После нападения на Фельгенгауэр главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил в среду, 25 октября, о планах вооружить своих сотрудников травматическим оружием. Он отметил, что в будущем будет заключен контракт с МВД. Муратов отметил, он планирует отправлять сотрудников на учебу, а потом они будут сдавать экзамены на ношение травматического оружия.

В Кремле, комментируя планы Муратова о вооружении журналистов, заявили, что законодательные меры по дополнительной защите работников СМИ пока не обсуждаются. «Каждый из нас может подвергнуться нападению сумасшедшего человека, никто, к сожалению, от этого не застрахован», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, в такой ситуации выделять журналистов может быть неоправданно.

В пятницу, 27 октября, Алексей Венедиктов сообщил, что «Эхо Москвы» эвакуирует ведущую радиостанции Ксению Ларину за границу. По его словам, ее не будет в России в течение полугода. «Другого способа защитить своих журналистов от подстрекателей, которые подталкивают неуравновешенных людей бить ножом в горло, у меня нет», — сказал Венедиктов. В интервью РБК он сообщил, что Ларина будет продолжать работу за границей.

Теги: нападение , «Эхо Москвы»
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