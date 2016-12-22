ФАС обяжет «Роснефть» продать 20 АЗС после сделки с «Башнефтью»

Федеральная антимонопольная служба обяжет компанию «Роснефть» продать 20 АЗС в нескольких регионах России после сделки с «Башнефтью». Об этом ​начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин рассказал ТАСС.

«Роснефть» ранее выкупила у «Башнефти» 50,08% акций. «Там пять субъектов РФ, доля в которых после приобретения превысила 50% [доля АЗС «Башнефти» и «Роснефти»]. Дальше мы отправляем компании [предписание], они определяют те объекты, которые они будут реализовать с целью снижения [доли]», — пояснил представитель ФАС.

Махонин подчеркнул, что ФАС отправит документ «Роснефти» уже на следующей неделе, после чего компания должна будет выполнить распоряжение в течение года.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила у Росимущества 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб., еще 25% + 1 акция находятся в собственности Башкирии. Сейчас «Роснефть» контролирует 57,7% уставного капитала «Башнефти». Согласно антимонопольному законодательству, доля компании не должна превышать 50% на конкретном рынке.