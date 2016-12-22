Мэр Барселоны прокомментировала действия властей Каталонии и Испании

Мэр Барселоны (столицы автономной области Каталония) Ада Колау сравнила позицию региона и властей Испании с двумя «локомотивами», которые поторопились с принятием решений, и призвала не принимать чью-либо сторону для продолжения диалога. Об этом Колау написала на своей странице в Facebook.

«Мы много лет предупреждали об опасности, и в последние несколько недель старались избежать столкновения», — сообщила мэр. По ее словам, «большинство» в Каталонии и в Испании в целом выступают за диалог и согласованное решение.

«Но теперь мы должны защищать институты Каталонии, бороться за сохранение социальной сплоченности и процветания Барселоны и Каталонии. Мы будем с людьми, бороться за то, чтобы они [власти Испании] не ущемляли ваших прав», — добавила Колау.

Большинство депутатов Каталонии 27 октября выступили за объявление независимости. «Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона», — говорится в резолюции. В свою очередь власти Испании уже приняли запрос на приостановление действия автономии Каталонии, введя в области прямое управление.

Активисты в Жироне (второй по величине город Каталонии) выступают за снятие флагов Испании с правительственных зданий. Так, удалось снять испанский флаг со здания женералитата и здания городского совета.



