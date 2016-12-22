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Прокатчик «Матильды» рассказал о влиянии скандала на сборы фильма
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Прокатчик «Матильды» рассказал о влиянии скандала на сборы фильма
Конфликт вокруг «Матильды», 19:04
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Прокатчик «Матильды» рассказал о влиянии скандала на сборы фильма
Фото: Сергей Ермохин для РБК

Антиреклама фильма «Матильда» не нанесла существенного ущерба картине, по итогам первого дня проката она показала «замечательный результат», заявил РБК генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

«40,8 млн руб., по нашим данным, [собрала «Матильда» в четверг, 26 октября, в кинотеатрах] в России. Наши прогнозы остаются в тех же рамках — 300–400 млн руб. за уик-энд. Российский зритель сделал наоборот и проголосовал рублем за обиженного», — отметил Рязанцев, сообщив, что ожидает наплыва зрителей на сеансы «Матильды» в ближайший уик-энд.

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Отсутствие рекламы на федеральных каналах отразилось на результатах картины в премьерный четверг, уверен Рязанцев. «Многие, боюсь, просто не знали даты выхода [фильма]. Но с учетом понимания ядра нашей целевой аудитории четверг не является «фанатским днем». Наша аудитория придет на фильм в выходные. И это сейчас демонстрирует бронь, которая есть в кинотеатрах. Многие кинотеатры увеличивают количество показов», — рассказал он.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» стартовал в российском прокате 26 октября. По итогам первого дня показа фильм собрал почти 33 млн руб., свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы продажи билетов в кинотеатрах (ЕАИС). Лидером проката стала другая премьера четверга — российский фильм «Последний богатырь», его сборы приблизились к 36,9 млн руб. 

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Основная сюжетная линия фильма «Матильда» посвящена отношениям российской балерины польского происхождения Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, эта картина является «антиисторической подделкой». Против фильма «Матильда» выступали православные активисты, они выходили на крестные ходы и проводили молитвенные стояния.

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