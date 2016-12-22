В Крыму прокомментировали предложение Собчак провести новый референдум

Министр по информации и массовым коммуникациям Крыма Дмитрий Полонский в разговоре с РБК прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак о необходимости провести новый референдум в Крыму. Объявившая о своем намерении баллотироваться на пост президента России телеведущая выдвинула такое предложение в ходе своей встречи с жителями Екатеринбурга.

По его словам, точка в вопросе принадлежности Крыма уже поставлена и «никакого референдума не будет». «Только одни слова приходят мне в голову: «Ксюша! Не позорь папу», — сказал Полонский. По его словам, Собчак проявляет полное непонимание «как юридической стороны данного вопроса, так и политической».

Полонский также считает, что «так называемым технологам», которые занимаются продвижением Ксении Собчак на политической арене, «следовало бы тщательнее работать и подсказывать». «А то сначала следует заявление по поводу того, что Крым стоит вернуть и то, что Крым — это не российская территория, а теперь она уже предлагает проводить тут референдум. Должна быть какая-то последовательность в действиях», — добавил он.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что Ксения Собчак «подхватила падающий лозунг «повторного референдума» из ослабевших рук Киева». «Всё новое — хорошо забытое старое. [Собчак], видимо, решила «колыхнуть» российское общество», — сказал он в разговоре с РБК. По его словам, народ Крыма уже высказал свою позицию.

Собчак предложила провести новый референдум в Крыму ранее в пятницу, 27 октября. По ее словам, Россия «нарушила свои международные обязательства», а то, что происходило в Крыму в марте 2014 года, «нельзя назвать референдумом».

Она подчеркнула, что к людям, которые живут в Крыму, нельзя относиться как к субъектам геополитики. «Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения», — заявила Собчак. Она также отметила, что не будет проводить на полуострове свою избирательную кампанию.