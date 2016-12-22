В Белгороде ФСБ задержала националиста при попытке сбыта взрывчатки

В Белгороде сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонника молодежной националистической группировки при сбыте взрывчатки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального ФСБ.

Задержанный — житель Белгорода, который «организовал мастерскую по производству самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов». Сотрудники спецслужб изъяли взрывное устройство на основе гранаты Ф-1, четыре самодельных пистолета, гранату Ф-1 с запалом, 1,2 кг взрывчатки для самодельных бомб.

«Кроме того, изъяты 263 патрона различного калибра, запчасти и заготовки для изготовления 14 «стволов», — сказано в сообщении.

Ранее ФСБ задержала торговцев оружием в Мурманской области. У троих местных жителей сотрудники спецслужбы обнаружили 15 единиц огнестрельного и холодного оружия, а также более 600 боеприпасов.