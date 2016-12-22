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Полпред Путина назвал возможные причины падения Ми-8 у Шпицбергена
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Полпред Путина назвал возможные причины падения Ми-8 у Шпицбергена
Общество, 18:29
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Полпред Путина назвал возможные причины падения Ми-8 у Шпицбергена

Причиной крушения российского вертолета Ми-8 у Шпицбергена могли быть климатические условия. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов, передает «Интерфакс».

«Вертолет был современный. Сложные климатические условия, возможно, стали причиной», — сказал он.

Ми-8 упал в море в 2 км от поселка Баренцбург на Шпицбергене в четверг, 26 октября. На его борту находились восемь человек: трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа. Вертолет был в лизинге компании «Арктикуголь». Он летел из российского села Пирамида в норвежский Баренцбург.

Компания «Конверс Авиа», которая занималась обслуживанием пропавшего Ми-8, рассказала, что последний раз вертолет выходил на связь с диспетчерами за 20 км до Баренцбурга. В компании пояснили, что Ми-8 был выпущен в 2013 году, был технически исправен и регулярно проверялся. Его экипаж был опытным.

Спасатели в четверг, 26 октября, сообщили, что увидели в районе поиска вертолетов воздушные пузыри в море. По словам главы спасательного центра Северной Норвегии Туре Хонгсета, эти пузыри могут свидетельствовать о том, что вертолет или его обломки лежат на дне.

Теги: Ми-8 , крушение Ми-8 , авиапроисшествия
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