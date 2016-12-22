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WikiLeaks пообещала $100 тыс. за неопубликованные документы о Кеннеди
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WikiLeaks пообещала $100 тыс. за неопубликованные документы о Кеннеди
Политика, 18:14
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WikiLeaks пообещала $100 тыс. за неопубликованные документы о Кеннеди

Организация WikiLeaks пообещала вознаграждение в $100 тыс. за засекреченные документы об американском президенте Джоне Кеннеди. Об этом сообщается в Twitter организации.

Отмечается, что в документах должно быть указана информация, которая свидетельствует о «нарушении закона, неэффективности, административной ошибке».

В четверг, в США были рассекречены и опубликованы около 3 тыс. документов, которые связаны с расследованием убийства Кеннеди. Однако президент США Дональд Трамп по просьбе исполнительных органов и ведомств страны принял решение не публиковать часть документов, которые могут нанести ущерб национальной безопасности страны.

Рассекреченные материалы: 10 фактов из документов по убийству Кеннеди
Политика

Среди опубликованных документов, в частности, есть доклад ЦРУ от 23 ноября 1963 года, в котором сказано, что убийца президента Ли Харви Освальд встречался с советским консулом Валерием Костиковым, который в докладе назван «офицером КГБ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос может ли усилить публикация документов о Кеннеди антироссийские настроения, заявил, что в Кремле предпочитают заниматься «вопросами настоящего и будущего, учась на уроках прошлого». Он отметил, что администрация президента пока не ознакомилась с рассекреченным архивом.
Теги: WikiLeaks , Джон Кеннеди , убийство Кеннеди
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