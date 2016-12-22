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В Жироне со здания городского совета сняли флаг Испании
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В Жироне со здания городского совета сняли флаг Испании
Общество, 17:52
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В Жироне со здания городского совета сняли флаг Испании

В Жироне — городе, расположенном в автономном сообществе Каталония, со здания городского совета сняли флаг Испании. Об этом сообщила журналист Марта Родригес в своем Twitter.

«Испанский флаг исчезает со здания городского совета Жироны после народного протеста», — написала Родригес. По ее словам, также протестующие горожане потребовали снять флаги со здания финансового управления и здания местного парламента. «Пока безрезультатно», — сообщила корреспондент.

Видео: Каталонский кризис / Telegram

Также флаг Испании сняли и со здания женералитата в Жироне.

В пятницу, 26 октября, парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании. «Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона», — говорится в резолюции. В ответ на это сенат Испании одобрил запрос правительства на приостановку автономии региона. Власти одобрили перевод Каталонии под прямое управление Мадрида в рамках 155-й статьи Конституции страны.

Теги: Каталония , Жирона , референдум о независимости
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