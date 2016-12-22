Эксперты усомнились в наличии «советского следа» в убийстве Кеннеди

Опрошенные РБК эксперты, комментируя публикацию документов об убийстве президента США Джона Кеннеди, усомнились в наличии «советского следа» в этом деле.



Заведующий кафедрой американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев заявил РБК, что наличие «советского следа» в убийстве Кеннеди «абсолютно исключено». «Говорили о «российском следе» в избрании Трампа, сейчас [говорят] о «советском следе» в убийстве Кеннеди — это очень мощная кампания на Россию, очень сильная. Это как будто подготовка к тяжелой артиллерийской атаке. Нужно учесть отношения России и США в то время, учесть отношения между Кеннеди и Хрущевым. Это просто невероятно», — сказал Ширяев.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал «абсолютным бредом» и «паранойей» попытки найти в убийстве «советский след».

«Даже во времена холодной войны и предельного обострения отношений между СССР и США никому на Западе не приходило в голову искать «советский след» в убийстве Кеннеди (в отличие от гениев из нынешнего американского истеблишмента). Дальше следует ожидать поиска «русского следа», наверное, в убийстве 16-го президента США Авраама Линкольна. Следуя той же параноидальной логике, вполне могут найтись при определенной организации архивные свидетельства вербовки убийцы президента Линкольна Джона Уилкса Бута Российской Империей», — сказал он.

Слуцкий отметил, что на данный момент США «любыми способами» пытаются создать «предельно маргинальный образ России в сознании людей, в информационном и в политическом пространств».

Депутат добавил, что убийство Кеннеди — это «национальная трагедия» Соединенных Штатов. «Проводилось очень серьезное расследование. И если бы действительно был какой-нибудь след, его бы никто не стал бы секретить», — заключил он.

В разговоре с РБК председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что будет «очень любопытно» посмотреть находит ли отражение в документах «советский след». «Я пока не видел содержание [документов]. Трамп исполнил решение, которое ожидал без преувеличения весь мир, — придать гласности эти документы. Пока не понятно, почему раз за разом их публикация откладывалась. Отрадно то, что мы сможем увидеть всю эту ситуацию, что называется в первоисточнике и без каких-либо спекуляций на данную тему», — заявил Косачев.

Эксперт московского Центра Карнеги Андрей Колесников заявил РБК, что выложенный архив «не дал принципиально новой информации».

«Я не думаю, что СССР нужно было убийство Кеннеди. Хрущеву, к примеру, это было вообще ни к чему: Карибский кризис закончился, испорченные отношения были восстановлены. То есть не совсем понятно, зачем это [убийство Кеннеди] могло понадобиться», — сказал Колесников.

По его словам, версия о причастности к убийству вице-президента США Линдона Джонсона «также существует уже много лет». «Все равно больше вопросов чем ответов, и ясности эти документы не вносят никакой. Во всяком случае никаких подтверждений того, что КГБ участвовал в убийстве Кеннеди здесь нет», — добавил он.

В четверг, 26 октября, США рассекретили около 3 тыс. документов, которые были связаны с убийством Кеннеди. В опубликованном архиве, в частности, доклад ЦРУ от 23 ноября 1963 года. В нем говорится, что убийца американского президента Ли Харви Освальд за два месяца до совершения преступления говорил с сотрудником КГБ. По данным американских спецслужб, он посещал советское посольство в Мехико 28 сентября 1963 года и говорил с консулом Валерием Костиковым, который в докладе назывался «офицером КГБ».

В Кремле на вопрос о том, ожидают ли новую волну антироссийских настроений из-за публикации документов об убийстве Кеннеди, ответили, что с архивом еще не ознакомились. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле предпочитают заниматься «вопросами настоящего и будущего, учась на уроках прошлого».