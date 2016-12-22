Освобожденные из России лидеры меджлиса прибыли в Киев

Освобожденные и высланные из России лидеры организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров прибыли в Киев. Об этом сообщается в Facebook Министерства информационной политики Украины.

Как отмечает «Сегодня.ua», в аэропорту из встречали в том числе глава меджлиса Рефат Чубаров и уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.

О том, что Чийгоз и Умеров были выданы Турции, сообщал в среду, 25 октября, Джемилев. По его словам, они были отправлены из Анапы в Анкару. Он отметил, что лидеры «Междлиса» смогли вернуться на Украину в рамках договоренности между украинскими властями и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Адвокат Умерова Николай Полозов заявлял, что его подзащитный и Чийгоз были помилованы. Председатель ЦИК курултая крымско-татарского народа Заир Смедля рассказал РБК, что о помиловании договорились турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин. Инициатором освобождения лидеров меджлиса был муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Ахтем Чийгоз был арестован в январе 2015 года. В сентябре 2017 года суд признал его виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года. Чийгоз получил восемь лет лишения свободы. Ильми Умеров был признан виновным в публичных призывах к сепаратизму и осужден на два года лишения свободы в колонии-поселении.