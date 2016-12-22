Из-за поставки некачественного кислорода в больницу Рязани возбудили дело

В Рязани возбудили уголовное дело после проверки появившейся в СМИ информации о поставке в Областную детскую клиническую больницу им. Н.В.Дмитриевой некачественного медицинского кислорода. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

Дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных лекарственных средств в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2016 года больница по итогам электронного аукциона заключила контракт на поставку кислорода с компанией «МагТехГаз», зарегистрированной в Челябинской области. Компания должна была поставить 24 тонны жидкого медицинского кислорода с 1 января по 31 декабря 2017 года.

С января по сентябрь «МагТехГаз» поставляла кислород в криогенных цистернах емкостью по две тонны на сумму более 615 тыс. руб. В СК отмечают, что при поставках не были предоставлены оригиналы паспортов качества на кислород. Также компания не предоставляла достоверных сведений о том, где и когда был произведен газ, а также соответствует ли он государственным стандартам. Кроме того, у «МагТехГаза» не было документов, которые подтверждали, что кислород прибыл из Магнитогорска, говорится в сообщении следственного управления.

Следователи планируют установить лиц, которые причастны к производству кислорода и его сбыту. Расследование продолжается.

О том, что в детскую больницу вместо медицинского кислорода поставили технический, написала 16 июня «Рязанская газета». Издание опубликовало письмо руководителя Рязанского кислородного завода «Криоген» Евгения Кокурина главному врачу областной детской клинической больницы Инне Лебедевой, которое было отправлено в январе. В письме сообщается, что 25 января в больницу вместо медицинского была поставлена партия технического кислорода. Поставка была осуществлена в рамках контракта, который был заключен между больницей и компанией «МагТехГаз».

По данным Кокурина, сопроводительные документы на кислород прибыли из Магнитогорска, а само вещество «технического качества» — с предприятия «Вегапром», находящегося в Рязани.

«Недобросовестные предприниматели из Магнитогорска в целях оптимизации затрат по доставке в удаленные регионы применяют незаконные схемы, для реализации которых находят местных «партнеров без комплексов», — говорится в письме представителя «Криогена». По его данным, газ был куплен в Липецке.

На сайте компании «Вегапром» указано, что она занимается продажей промышленных газов.