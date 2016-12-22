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Mail.Ru Group приобрела 17,7% в платежном сервисе Inplat
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Mail.Ru Group приобрела 17,7% в платежном сервисе Inplat
Технологии и медиа, 16:40
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Mail.Ru Group приобрела 17,7% в платежном сервисе Inplat

Mail.Ru Group приобрела 17,76% в компании Inplat Holding Limited, которая контролирует российского разработчика сервиса мобильных платежей ООО «Инплат», следует из финансового отчета холдинга за третий квартал 2017 года.

Сумма сделки составила 561 млн руб. Mail.Ru Group «имеет значительное влияние над Inplat, так как компания получила право участвовать в финансовой и операционной деятельностях через представительство в совете директоров Inplat», говорится в сообщении интернет-холдинга. Представитель Mail.Ru Group на момент публикации не предоставил комментариев.

Inplat — сервис, позволяющий пользователям оплачивать покупки через счет мобильного телефона. Выручка компании в 2016 году составила 2 млрд руб., чистая прибыль — более 122,5 млн руб. Сервис зарабатывает на комиссии, которую делят между собой сотовый оператор и платежная система с каждой транзакции — в среднем это 8% от стоимости товара или услуги, рассказывал РБК основатель и гендиректор Inplat Антон Мордвинцев. Большую часть комиссии забирает сотовый оператор, около 0,7% — платежный сервис.

Mail.Ru Group являлся одним из клиентов Inplat, также компания работает со всеми российскими операторами связи.

Теги: приобретение , Mail.Ru Group , Платежи , Inplat
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