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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019-2020 годы
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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019-2020 годы
Экономика, 16:01
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Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019-2020 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Согласно стенограмме, опубликованной на сайте Госдумы, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что разработанный бюджет «отвечает задачам» страны, в том числе он должен простимулировать экономический рост и восстановить реальные доходы населения, которые сократились за 2015−2016 годы.

«Мы снижаем инфляцию, снижаем процентные ставки, что дает возможность стимулировать частные инвестиции и создавать новые рабочие места», — сказал Силуанов. Кроме того, глава Минфина сообщил депутатам, что правительство в рамках бюджета рассматривает введение нового налога для нефтедобычи. Речь идет об обводненных месторождениях и сложно извлекаемых природных запасах. Такой налог, по словам Силуанова, привлечет инвестиции в сферу и повысит ВВП.

В законопроекте объем ВВП на 2018 год прогнозируется в размере 97,4 млрд руб., а уровень инфляции — не более 4,0%. Общий объем бюджета оценивается в 15,2 трлн, а расходы в 16,5 трлн. Верхний предел внутреннего госдолга (на 1 января 2019 года) в законопроекте указан в размере 10,5 трлн, а внешний долг на 1 января 2019 года не должен превысить $71,6 млрд и €59,7 млрд.

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На 2019-2020 года ожидается объем ВВП в 103,2 млрд руб. и 110,2 млрд руб. соответственно, уровень инфляции на оба года — не более 4,0%. Общий объем доходов Минфин на 2019 год Минфин спрогнозировал в 15,25 трлн руб., на 2020 год — 16,28 трлн руб. Общий объем расходов — 16,52 трлн руб. (2019) и 17,15 трлн руб. (2020).

Верхний предел государственного внутреннего долга на 2020 год оценивается в 11,41 трлн руб. Верхний предел внешнего долга на 1 января 2020 года не должен превысить $73,2 млрд и €61 млрд.

Кроме того, ожидается, что ненефтегазовый дефицит федерального бюджета сократится с 9,1% в 2016 году до 5,8% ВВП в 2020 году. «Ключевой механизм снижения зависимости внутренних экономических условий от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры — новая конструкция бюджетных правил», — сказано в пояснительной записке.

В области налогов правительство рассчитает на принцип фискальной нейтральности, то есть «неповышения совокупной фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков». Пополнять бюджет правительство рассчитает за счет планомерных поступлений налогов.

Теги: Россия , госбюджет , Минфин
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