В Москве в возрасте 77 лет умер судья Конституционного суда в отставке, генерал-майор Владимир Стрекозов, сообщается на сайте суда.

Он скончался накануне, 26 октября. «Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича Стрекозова», — говорится в сообщении.

Владимир Стрекозов родился 12 мая 1940 года в городе Миллерово в Ростовской области. «Более полувека его трудовой жизни были связаны с Вооруженными силами нашей страны. Сначала курсант военно-технического училища, затем офицер в рядах Советской армии», — отмечается в сообщении на сайте суда. Впоследствии он защитил докторскую диссертацию по проблемам конституционного права и преподавал на юридических факультетах военных институтов и академий. Стрекозов также является автором около 100 научных работ.

В 1994 году Совет Федерации избрал его судьей Конституционного суда, а еще через восемь лет коллеги проголосовали за его кандидатуру на должность зампреда суда. В 2005 году его переизбрали.

Стрекозов — заслуженный юрист России. В 2010 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.