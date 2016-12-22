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На Апфельбаум дал показания сменивший ее в Минкультуры чиновник
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На Апфельбаум дал показания сменивший ее в Минкультуры чиновник
Дело Серебренникова, 15:03
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На Апфельбаум дал показания сменивший ее в Минкультуры чиновник

Действующий начальник департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев дал показания на директора РАМТ Софью Апфельбаум по делу «Седьмой студии».

Это следует из письменных материалов дела, которые судья Артур Карпов исследовал на заседании по мере пресечения Апфельбаум в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РБК.

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К ходатайству о домашнем аресте Апфельбаум следователь Лавров приложил протоколы допросов Малышева и протоколы допроса консультанта по управлению контрактами департамента Александры Балашовой. Кроме того, к материалам дела приложены показания бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, а также помощницы режиссера Кирилла Серебренникова и гендиректора «Седьмой студии» Анны Шалашовой.

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Апфельбаум до 2014 года включительно работала начальником департамента государственной поддержки искусства Минкультуры, после чего возглавила Российский академический театр молодежи (РАМТ). Ей вменяется хищение 68 млн руб., выделенных в качестве субсидии продюсерской компании Кирилла Серебренникова «Седьмая студия», так как ее подписи стоят на соглашениях о субсидиях для «Седьмой студии».

По версии следователей, руководители «Седьмой студии» выводили бюджетные деньги на счета фирм-однодневок и обналичивали; затем Серебренников распределял их между участниками схемы, а Апфельбаум согласовывала недостоверную отчетность «Седьмой студии» и «способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.».

27 октября суд отправил Апфельбаум под домашний арест на два месяца. Сама Апфельбаум свою вину не признает.

Теги: Кирилл Серебренников , «Седьмая студия» , Софья Апфельбаум
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