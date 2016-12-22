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Сильный ветер осложнил поиски вертолета на Шпицбергене
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Сильный ветер осложнил поиски вертолета на Шпицбергене
Общество, 14:59
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Сильный ветер осложнил поиски вертолета на Шпицбергене

На норвежском архипелаге Шпицберген продолжаются поиски упавшего в море российского вертолета, но этому препятствует сильный ветер, сообщили РБК в Норвежской спасательной службе. В ведомстве уточнили, что, по данным на 14:00 мск 27 октября, поиски результатов не принесли.

«Поиски все еще идут, мы работали даже ночью, но пока ничего не нашли», — рассказал дежурный службы.

Он сообщил, что Норвежская спасательная служба определила предположительное место падения вертолета. По словам дежурного, спасательным мероприятиям мешает ухудшающаяся погода в районе поисков. «Очень сильный ветер и поиски затруднены», — пояснил он. Спасательные работы проходят с участием кораблей и вертолетов, МЧС также отправит водолазов на поиски.

В посольстве России в Норвегии сказали РБК, что на 14:00 мск не обладают оперативной информацией об инциденте и предложили обратиться в генеральное консульство России на Шпицбергене, где не ответили на звонки РБК.

Российский вертолет Ми-8 упал в 2 км от поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген 26 октября, на его борту находились восемь человек. Трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, а остальные членами экипажа. Баренцбург — жилой поселок рядом с угольной шахтой, здесь живут около 400 человек.

После падения вертолета российские следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В свою очередь Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию для расследования причин падения. Диспетчер «Конверс Авиа», на обслуживании которой находилось воздушное судно, рассказал, что на вертолете Ми-8 не сработал аварийный радиомаяк.

Автор: Дмитрий Окрест.
Теги: Шпицберген , Вертолет Ми-8 , ГУ МЧС
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