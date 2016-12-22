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Защита Апфельбаум попросила отпустить ее под залог в 1 млн руб.
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Защита Апфельбаум попросила отпустить ее под залог в 1 млн руб.
Дело Серебренникова, 14:08
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Защита Апфельбаум попросила отпустить ее под залог в 1 млн руб.

Защита директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софии Апфельбаум попросила отпустить ее под залог в 1 млн руб. Об этом заявила ее адвокат Ирина Поверинова на заседании Басманного суда Москвы, который в пятницу, 27 октября, рассматривает ходатайство следствия о домашнем аресте Апфельбаум. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы обязуемся являться по первому требованию следователя. Залог — это единственная разумная мера пресечения для экономического обвинения, на это обращал внимание и президент», — заявила Поверинова.

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Как сообщает защита Апфельбаум, директор театра не пыталась общаться с другими фигурантами дела и свидетелями, поэтому «не может на них повлиять».

При этом следователь Александр Лавров заявил, что в материалах следствия есть переписка Апфельбаум с экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским от 25 мая. В этой переписке Апфельбаум предложила Малобродскому встретиться, чтобы «соотнести творческий и финансовый отчеты «Седьмой студии». В этой же переписке директор РАМТ якобы упоминает и продюсера «Седьмой студии» — еще одного фигуранта дела — Екатерину Воронову.

Кроме того, следователь сообщил, что, хотя Апфельбаум не признала вину, но «фактически в ходе допроса сообщила», что проявила халатность в расходовании бюджетных средств, выделенных Минкультуры «Седьмой студии». По словам Лаврова, причастность обвиняемой подтверждается финансовыми документами, а также показаниями свидетелей, «некоторые из которых — сотрудники Минкультуры», ее подчиненные.

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Сотрудники Следственного комитета задержали Апфельбаум накануне, 27 октября. Как пояснили в СК, следователям удалось установить ее причастность к хищению бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» в рамках проекта «Платформа».

По версии следователей, занимая пост главы департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, Апфельбаум вступила в сговор с худруком «Седьмой студии» Кириллом Серебренниковым. Она подписала соглашение о госсубсидиях в 214 млн руб., а затем согласовала отчетную документацию с «завышенными сведениями» о стоимости и количестве мероприятий.

Теги: Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум
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