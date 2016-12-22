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В Москве задержали сторонников Навального за баннер со словами о Путине
Общество, 13:57
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В Москве задержали сторонников Навального за баннер со словами о Путине

В Москве задержали троих сторонников политика Алексея Навального за баннер «Путин ответит за «Норд-Ост», сообщается в Twitter «Навальный Live».

«Активистов задержала полиция, сейчас они в Пресненском ОВД​», — говорится в сообщении. ​

Баннер повесили на ворота у здания Белого дома. «ОВД-Инфо» опубликовало фотографию баннера на своей странице в Twitter.

Трагедия на Дубровке произошла в октябре 2002 года. Вечером 23 октября 40 террористов захватили полный зал театра во время мюзикла «Норд-Ост», в заложниках оказались 912 человек. В результате переговоров освободили более 100 из них, еще нескольким удалось сбежать.

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Пятерых человек, в том числе троих, пришедших на переговоры, террористы застрелили. В ночь на 26 октября начался штурм, в ходе которого спецслужбы применили усыпляющий газ. Во время освобождения и уже позже в больницах умерли 125 человек.

Теги: Владимир Путин , Алексей Навальный , «Норд-Ост»
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