В Москве задержали сторонников Навального за баннер со словами о Путине

В Москве задержали троих сторонников политика Алексея Навального за баннер «Путин ответит за «Норд-Ост», сообщается в Twitter «Навальный Live».
«Активистов задержала полиция, сейчас они в Пресненском ОВД», — говорится в сообщении.
Баннер повесили на ворота у здания Белого дома. «ОВД-Инфо» опубликовало фотографию баннера на своей странице в Twitter.
Трагедия на Дубровке произошла в октябре 2002 года. Вечером 23 октября 40 террористов захватили полный зал театра во время мюзикла «Норд-Ост», в заложниках оказались 912 человек. В результате переговоров освободили более 100 из них, еще нескольким удалось сбежать.
Пятерых человек, в том числе троих, пришедших на переговоры, террористы застрелили. В ночь на 26 октября начался штурм, в ходе которого спецслужбы применили усыпляющий газ. Во время освобождения и уже позже в больницах умерли 125 человек.