Синоптики пообещали к праздникам потепление в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области ожидается «температура выше нормы» вплоть до 5 ноября, сообщил РБК начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Придет влажный атмосферный воздух, в предпраздничные дни (праздники будут с 4 по 6 ноября. — РБК) ожидается температура до плюс 7 градусов». До 5 ноября снежного покрова мы не ждем, будут дожди, отметил он. Температура, по его словам, начнет повышаться 28 октября, в воскресенье в столице воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Варакин отметил, что в субботу в Москве и области «погода будет обусловлена подходом скандинавского циклона при слабых осадках». Непрерывных осадков 27 и 28 октября не ожидается, «скорее будут проходить заряды дождя», добавил специалист.

В свою очередь, представитель центра погоды «Фобос» рассказал РБК, что на выходных в столице ожидаются скоротечные осадки и пасмурная погода. В субботу температура будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 1 градуса в ночные часы и плюс 2–4 градуса в дневные.

В Подмосковье, по его словам, температура будет несколько ниже — от минус 4 градусов до минус 1 градуса. «Кроме того, ожидается небольшой снег и юго-восточный ветер 2 м/с», — отметил специалист. «В ночные часы в Москве температура ожидается от плюс 1 градуса до плюс 3 градусов ночью, днем — плюс 3–5 градусов. В области от 0 градусов до 4 градусов в ночные часы и от плюс 1 градуса до плюс 6 градусов в дневные», — добавил специалист.