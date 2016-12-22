Кремль счел Twitter «жертвой предрассудков» из-за запрета рекламы RT

Twitter запретил размещение рекламы от имени российского телеканала RT и агентства Sputnik из-за того, что стал «жертвой предрассудков». Такое мнение в разговоре с журналистами высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы сожалеем, что компания [Twitter] становится жертвой предрассудков против наших СМИ, создает прецедент неравного отношения к клиентам, может вызвать тревогу и опасения у других пользователей Сети», — сказал он.

«Надеемся на то, что в компании сочтут необходимым детальнее разобраться в ситуации и придут к выводам, что никоим образом работа свободных СМИ, к которым относятся RT и Sputnik, не может быть квалифицирована как вмешательство в электоральные процессы», — отметил Песков.

Twitter объявил об изменении политики размещения рекламы от RT и Sputnik 26 октября. Компания решила прекратить прием объявлений со всех принадлежащих этим СМИ аккаунтов. В компании пояснили, что решение основано на ретроспективном исследовании ситуации с президентскими выборами в США, а также на выводах американского разведывательного сообщества, которое «пришло к заключению, что и RT, и Sputnik пытались вмешаться в эти выборы от имени правительства России».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что данная мера является «агрессивным шагом», который направлен на блокировку деятельности RT. По ее мнению, подобные действия Twitter — «результат давления части истеблишмента США и спецслужб».

Захарова пообещала, что за этим последуют ответные меры. «Воспрепятствование деятельности российских СМИ, в том числе осуществляемое при помощи арсенала спецслужб, свидетельствует о грубом нарушении США как международных, так и внутренних законодательных актов, гарантирующих свободу слова», — говорила она.